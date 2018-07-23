ترامب: لم أقدم تنازلات لبوتين

وأضاف ترامب، اليوم الاثنين 23 يوليو، على "تويتر": "عندما تسمعون أخبار مزيفة تتحدث عن القمة بصورة سلبية وتقول إنني قدمت تنازلات، فعليكم أن تتذكروا أني لم أتنازل عن شيء".
واستطرد ترامب: "هذا التوافق يبدو جيدا، لكن الإعلام الفاسد يرى غير ذلك".
يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو الجاري.
When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018
وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)