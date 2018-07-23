ترامب: لم أقدم تنازلات لبوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يقدم أي تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة، التي جمعت بينهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في 16 يوليو / تموز الجاري.

وأضاف ترامب، اليوم الاثنين 23 يوليو، على "تويتر": "عندما تسمعون أخبار مزيفة تتحدث عن القمة بصورة سلبية وتقول إنني قدمت تنازلات، فعليكم أن تتذكروا أني لم أتنازل عن شيء".

© Sputnik . Sergei Guseyev ترامب: اتطلع لعقد لقاء ثاني مع بوتين

وتابع: "كانت المباحثات عن مستقبل النفع المشترك، الذي يمكن أن يعود على مستقبل الدولتين عقب هذه القمة، وهو ما توافقنا عليه إلى حد بعيد".

واستطرد ترامب: "هذا التوافق يبدو جيدا، لكن الإعلام الفاسد يرى غير ذلك".

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو الجاري.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.