ترامب: لست غاضبا من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية لم تطلق أي صاروخ منذ 9 أشهر، ولم تقم بأية تجربة نووية منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل اليابانيين سعداء.

وأضاف، اليوم الاثنين، في تدوينة على "تويتر": "اليابانيون يشعرون بالسعادة بسبب توقف التجارب النووية والصاروخية، وكل القارة الآسيوية تبادلهم ذات الشعور".

وتابع ترامب: "لكن الإعلام المزيف يقول إن دونالد ترامب يشعر بالغضب لعدم حدوث تقدم سريع في مباحثات كوريا الشمالية، رغم أنه لم يسألني أحد منهم عن شعوري، وينسبون تصريحاتهم دوما إلى مصادر مجهولة".

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

واستطرد: "الواقع أني أشعر بالسعادة مما تم تحقيقه".

وكتب في تدوينة أخرى: "موقع أمازون وصحيفة واشنطن بوست، مصابون بالجنون تجاهي، منذ خسروا قضية ضرائب الإنترنت أمام المحكمة العليا، قبل شهرين".

The Amazon Washington Post has gone crazy against me ever since they lost the Internet Tax Case in the U.S. Supreme Court two months ago. Next up is the U.S. Post Office which they use, at a fraction of real cost, as their “delivery boy” for a BIG percentage of their packages…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

ويواجه ترامب انتقادات واسعة من وسائل الإعلام الأمريكية منذ بداية حملته الانتخابية وحتى بعد فوزه وتوليه السلطة الرسمية، في ذات الوقت، الذي يشن فيه هجوما واسعا ضد ما يعتبره "إعلام مزيف".