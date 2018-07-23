الصين تصدر أجزاء قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا

أعلنت شركة "ماقانغ" الصينية، أنها صدرت أول شحنة عجلات قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا، حيث شملت 160 عجلة.

© AP Photo / Andy Wong الصين تبني مسار سكة حديد في أقل من 4 ساعات (فيديو)

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الشركة، اليوم الاثنين: "وصلت شحنة تضم 160 عجلة قطار صينية الصنع لقطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شنخوا".

وتعد الشركة هي الأولى في الصين، التي تصدر عجلات قطارات فائقة السرعة إلى ألمانيا.

وأبرم الاتفاق بين شركة "ماقانغ" وشركة السكك الحديدية الألمانية "دويسته بان" العام الماضي.

وتعد شركة "ماقانغ" الصينية، التي تأسست في الخمسينيات، ومقرها أنهوي شرقي الصين، أول مصنع لعجلات القطارات فائقة السرعة في الصين.