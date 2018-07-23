ليبيا وفرنسا تتفقان على تفعيل اتفاقات التعاون العسكري بين البلدين

اتفقت كل من ليبيا وفرنسا على تفعيل اتفاقات التعاون العسكري المبرمة بين البلدين، والتي تشمل مجالات التدريب والتجهيز.

طرابلس — سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن حكومة الوفاق الوطني الليبية "إثر اجتماع رئيس المجلس الرئيس لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عقد اجتماع عسكري ليبي فرنسي تناول التعاون العسكري بين ليبيا وفرنسا حيث اتفق المجتمعون على تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في هذا الشأن والتي تشمل مجالات التدريب والتجهيز".

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وأضاف البيان أن "الاجتماع تطرق إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وما حدث خلال الاجتماعات التي تمت في هذا الإطار من إنجاز على صعيد الهيكل التنظيمي"، متابعا "خلص الاجتماع على أن عملية التوحيد بمختلف تفاصيلها تحتاج إلى إرادة سياسية موحدة، وتعتمد على نجاح المسار السياسي".

يشار أن الاجتماع قد كان بحضور من الجانب الليبي كل من وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، ووزير الدفاع المكلف وحيدة نجم، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس أركان القوات البرية اللواء حسين عبد الله، وآمر القوات الخاصة بالبحرية العميد طاهر الغروس، ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصل إلى ليبيا صباح أمس الأحد قادما من تونس، لعقد لقاءات من أطراف الأزمة الليبية، لبحث إجراءات الانتخابات الرئاسية والنيابية، قبل نهاية العام الجاري.