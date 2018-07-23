وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تتزعم المعارضة داخل "الكنيست"

قرر رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" آفي غباي، تعيين رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، في منصب "زعيم المعارضة" في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، خلفا لسلفها يتسحاق هرتسوغ، الذي استقال ليتولى منصب رئيس "الوكالة اليهودية".

القدس – سبوتنيك. وبحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فقد قرر رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي، تعيين رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، زعيمة للمعارضة خلفا ليتسحاك هرتسوغ".

© AP Photo / Sebastian Scheiner, File تسيبي ليفني تلغي رحلتها إلى بروكسل لهذا السبب

وأضافت الهيئة: "في مؤتمر صحفي مشترك لغباي وليفني، بعد ظهر اليوم الإثنين، أعلنا عن مواصلة الشراكة بين الحزبين، وأكدا على أن الهدف هو استبدال السلطة الحاكمة بسلطة تعمل من أجل المواطنين".

وقادت النائبة تسيبي ليفني، حزب "الحركة" بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، في أعقاب تقديم لائحة اتهام بحقه وإدانته بالفساد.

وفاز هذا الحزب بقيادتها في الانتخابات العامة 2009 بـ28 مقعدا، حيث شكل أكبر كتلة في "الكنيست"، إلا أنها لم تفلح في تشكيل ائتلاف حكومي وأصبحت رئيسة للمعارضة.

وعقب انتخابات عام 2013 انضمت ليفني إلى حكومة نتنياهو في منصب وزيرة الخارجية، إلا أن نتنياهو قام بإقالتها عام 2014.

وانضمت ليفني فيما بعد إلى "حزب العمل" في تشكيل المعسكر الصهيوني الذي فاز بـ24 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وبعد انتخاب آفي غباي رئيسا لحزب "المعسكر الصهيوني" واعتزال يتسحاك هرتسوغ الحياة السياسية ليتولى منصب رئيس "الوكالة اليهودية"، تقرر تعيين ليفني مرة أخرى رئيسة للمعارضة في الكنيست.