دي ميستورا يؤكد مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا

أكد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا المزمع عقده في 30-31 تموز/ يوليو الجاري، بعد تلقيه الدعوة من الدول الضامنة.

© AFP 2018 / دي مستورا: يجب عقد اجتماعات أستانا بانتظام

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب في رد عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول مشاركة دي ميستورا في الاجتماع: "لقد تلقى المبعوث الأممي دي ميستورا دعوة للمشاركة في اجتماع أستانا رفيع المستوى للضامنين، ولقد قبل الدعوة".

وأشار مكتب دي ميستورا إلى أنه "وكما هي العادة سيكون فريق خبراء الأمم المتحدة حاضرا لتقديم المساعدة الفنية للضامنين كما هو مطلوب، خاصة في موضوع المعتقلين والمختطفين والمفقودين".

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، في 29 حزيران/ يونيو الماضي، أن لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا سيعقد في سوشي الروسية يومي 30 و31 تموز/ يوليو المقبل.

وجرت الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا خلال يومي 14 و15 أيار/ مايو الماضي.

وأسفرت تلك الجولة عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك خاص بها وهو يشير على وجه الخصوص إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشؤون المحتجزين سيعقد في أنقرة، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا في إطار أستانا ستجري في تموز/ يوليو، إلا أنها خلافا لسابقاتها ستعقد في سوتشي وليس في العاصمة الكازاخية.

وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجري مشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.