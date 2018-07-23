إسرائيل ترفض عرضا روسيا بإبعاد الإيرانيين 100 كلم عن خط وقف إطلاق النار في سوريا

رفضت إسرائيل عرضا روسيا للحفاظ على تواجد القوات الإيرانية في سوريا على بعد 100 كيلومتر من خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان.

© Sputnik . Michael Klimentyev الكرملين ينفي الأنباء حول التحضير لاتفاق بين بوتين وترامب حول خروج القوات الإيرانية من سوريا

القدس — سبوتنيك . وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو مساء اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة أركان الجيش الروسي فاليري غراسيموف.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروسالم بوست" إن

"إسرائيل رفضت اليوم الاثنين عرضا روسيا للحفاظ على القوات الإيرانية في سوريا على بعد 100 كيلومتر على الأقل من خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان".

وأضافت الصحيفة عن المسؤول، الذي لم تكشف عن هويته، قوله بأن "القضية طرحت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفد روسي زائر يترأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف". وتابع المسؤول بالقول بأن نتنياهو أبلغ لافروف "لن نسمح للإيرانيين بترسيخ أنفسهم حتى على بعد 100 كيلومتر من الحدود".

ونقلت "هيئة البث" الإسرائيلية عن مصدر سياسي كبير عقب لقاء نتنياهو مع الوفد الروسي، قوله إن إسرائيل تصر على الحفاظ على حرية عمل جيش الدفاع، وتطالب بإخراج جميع الأسلحة المتقدمة طويلة المدى عن سوريا".