نتنياهو يؤكد على العلاقات الثنائية مع روسيا خلال لقائه مع لافروف وغيراسيموف

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، على أن العلاقات الثنائية بين إسرائيل وروسيا هامة في هذه المرحلة.

القدس — سبوتنيك. أعرب نتنياهو في مستهل لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، عن تقديره لتصريحات الرئيسين بوتين وترامب، حول أمن إسرائيل، خلال القمة الأخيرة التي عقدت بينهما في هلسنكي.

© Sputnik . Ekaterina Lyzlova لافروف وغيراسيموف يبحثان سوريا مع نتنياهو وتوفير الأمن على خط الحدود مع إسرائيل

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء مساء اليوم "إن العلاقات بيننا هامة للغاية وهي تجري كما شاهدتم من خلال عقد لقاءات مباشرة بيني وبين الرئيس بوتين وبين طاقمينا".

وأضاف نتنياهو "أقدر التصريحات التي أدلى بها الرئيس بوتين والرئيس ترامب، حول أمن إسرائيل، خلال القمة الأخيرة".

وبحسب بيان صدر عن ديوان نتنياهو "سيبحث اللقاء الملف الإيراني والأوضاع في سوريا، وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلي كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق غادي أيزنكوت، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ومسؤولون كبار آخرون".

ووصل الوفد الروسي إلى إسرائيل مساء اليوم الإثنين، في زيارة خاطفة، تأتي على خلفية التطورات في الجنوب السوري واستعادة الجيش السوري سيطرته على المناطق المتاخمة لخط وقف إطلاق النار في الجولان، كما تشكل هذه الزيارة ثالث لقاء لمسؤولين روس كبار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين.