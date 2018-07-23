سفير أمريكي سابق يذكّر ترامب بأن إيران مثل كوريا الشمالية لم تجر اختبارات منذ تسعة أشهر

ذكر السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على بيانه حول عدم وجود تجارب صاروخية في كوريا الشمالية في الأشهر التسعة الماضية، بأن إيران، أيضا، لم تجر منذ تسعة أشهر تجارب نووية.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب: لست غاضبا من كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك . كتب ماكفول على صفحته في "تويتر": " إيران أيضا لم تجر أية تجارب نووية في الأشهر التسعة الماضية، لماذا لا تضع هذا في مساهمتك، وتعلن أن ضغط دبلوماسية- تويتر يعمل، ووقف التهديد بالحرب ضد إيران؟".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على "تويتر" بأن إيران "ستعاني من العواقب" إذا استمرت في تهديد الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الزعيم الأمريكي لـ "عدم اللعب بالنار" ، مشددا على أن طهران "لا تحارب أحدا"، وفقا له فإن "قوة إيران هي الردع".

وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، سياسة صارمة تجاه إيران، وانسحبت الولايات المتحدة، في وقت سابق من "الاتفاق النووي" مع إيران، على الرغم من أن المشاركين الأوروبيين في هذا الاتفاق، وكذلك روسيا والصين، كانوا ضد مثل هذه الخطوة وأعلنوا أنهم سيظلون ملتزمين بالصفقة.