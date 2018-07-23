جون بولتون: ترامب سينتقم من إيران

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة سابقة على "تويتر" إن إيران ستعاني من العواقب، إذا استمرت في تهديد الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الزعيم الأمريكي لـ "عدم اللعب بالنار" ، مشددا على أن طهران "لا تحارب أحدا"، ووفقا له فإن قوة إيران هي الردع.
وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، سياسة صارمة تجاه إيران.
وانسحبت الولايات المتحدة، في وقت سابق من "الاتفاق النووي" مع إيران، على الرغم من أن المشاركين الأوروبيين في هذا الاتفاق، وكذلك روسيا والصين، كانوا ضد مثل هذه الخطوة وأعلنوا أنهم سيظلون ملتزمين بالصفقة.
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