إسرائيل لم ترفض أيا من المقترحات الروسية بشأن الوضع السوري

© Sputnik . Michael Klimentyev الكرملين ينفي الأنباء حول التحضير لاتفاق بين بوتين وترامب حول خروج القوات الإيرانية من سوريا

موسكو — سبوتنيك . أكد مصدر رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية لـ"سبوتنيك" أن إسرائيل أعربت خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، أمس الاثنين، عن اهتمامها في الانسحاب الكامل للقوات الإيرانية من سوريا، لكنها — إسرائيل — لم ترفض أي من المقترحات الروسية بهذا الخصوص.

واحتل موضوع الوضع في سوريا والوجود العسكري الإيراني هناك قائمة المحادثات بين الطرفين والتي استمرت لأكثر من ساعتين في القدس مع الجانب الإسرائيلي متمثلا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، مساء أمس، أن الوزير لافروف ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف بحثا مع نتنياهو عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا وتوفير الأمن بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقالت الخارجية الروسية: وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف بحثا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا وتوفير الأمن على خط الحدود مع إسرائيل، بما في ذلك تنفيذ معاهدة فك الاشتباك عام 1974.