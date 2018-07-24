الشرطة الكندية تكشف هوية منفذ هجوم تورونتو... وتعليق من أسرته

قالت شرطة مدينة تورونتو الكندية، إن المشتبه به في هجوم مسلح بالمدينة أمس الأحد، يدعى فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت أسرة فيصل إنه كان يعاني من اضطرابات عقلية شديدة طيلة حياته.

© AFP 2018 / Don MacKinnon إطلاق الرصاص على عشرة بينهم طفل في تورونتو الكندية

ولقى شخصان حتفيهما وأصيب 13 آخرون بعد الهجوم الذي شنه فيصل في وسط مدينة تورونتو، وإطلاقه النار على أشخاص بشكل عشوائي.

وفي بيان قالت الأسرة إن حسين: "عانى من اضطرابات عقلية شديدة وكان مصابا بالذهان والاكتئاب طيلة حياته".

وتعاني تورونتو من ارتفاع حاد في أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية هذا العام. وأظهرت بيانات للشرطة الأسبوع الماضي أن عدد القتلى من أعمال عنف بأسلحة نارية في المدينة ارتفع بنسبة 53 بالمئة ليسجل 26 قتيلا حتى الآن في 2018 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي فيما زاد عدد وقائع إطلاق النار بنسبة 13 بالمئة.

ونشرت السلطات في المدينة نحو مئتي شرطي اعتبارا من 20 يوليو تموز في استجابة لسلسلة من عمليات إطلاق النار التي وقعت مؤخرا ويلقي مسؤولو المدينة بمسؤوليتها على عصابات إجرامية.

وقال رئيس بلدية تورونتو جون توري للصحفيين إن المدينة تعاني من مشكلة أسلحة نارية إذ أنها متاحة بوفرة للكثيرين.