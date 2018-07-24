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    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف

    ظريف ردا على تهديد ترامب: احترس

    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool
    العالم
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    رفضت إيران التحذير الغاضب الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها، بقوله إن طهران تغامر بمواجهة عواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة"، إذا ما واصلت تهديدها للولايات المتحدة.

    ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تهديد ترامب الذي جاء في تغريدة كتبها بحروف كبيرة على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

    وغرد ظريف "لم نتأثر (بحروف كبيرة).. سمع العالم قبل عدة شهور تهديدا ربما كان أقوى. ودأب الإيرانيون على سماع تهديدات، لكن أكثر تحضرا، على مدى 40 عاما. نحن موجودون منذ آلاف السنين وشهدنا سقوط امبراطوريات بما فيها إمبراطورتينا التي امتدت على مدى أطول من عمر بعض الدول".

    وأضاف ظريف بحروف كبيرة مثلما كتب ترامب "احترسوا!" وهو أيضا نفس التعبير الذي استخدمه ترامب في تغريدته.

    وجاء تهديد ترامب بعد ساعات من تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن السياسات العدائية تجاه طهران قد تؤدي إلى "أم الحروب كلها".

    وواجهت إيران ضغوطا أمريكية متزايدة وعقوبات محتملة منذ قرار ترامب في مايو/أيار الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

    وكانت واشنطن تعتزم في البداية منع إيران من دخول أسواق النفط العالمية بالكامل بعد أن تخلى ترامب عن الاتفاق الذي يهدف لتقليص طموحات طهران النووية.

    وعادت الولايات المتحدة وخففت من حدة موقفها، مؤكدة أنها قد تمنح استثناءات لبعض الحلفاء الذين يعتمدون على الإمدادات الإيرانية. 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ترامب, أمريكا, الولايات المتحدة, إيران, محمد جواد ظريف
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