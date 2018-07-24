سياسي ألماني: العقوبات ضد روسيا لا معنى لها

أعلن رئيس حزب "البديل لألمانيا" في البوندستاغ، ألكسندر غولاند، بأن العقوبات ضد روسيا لا معنى لها، وتضر باقتصاد روسيا وألمانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال غولاند في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا" الروسية: إن" العقوبات[ ضد روسيا] لا معنى لها وتضر باقتصاد بلدينا"، مشيرا إلى أن" العديد من الجمعيات التجارية الألمانية تتحدث عن هذا الأمر ".

© Sputnik . Grigory Sysoev نائب وزير الخارجية الروسي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا اكتسبت طابعا عبثيا

كما أعرب غولاند أيضا عن قلقها إزاء حقيقة مفادها أن المستشارة الألمانية "ميركل انحنت أمام المصالح الأمريكية وتجاهلت الآثار السلبية لهذه السياسة".

وأضاف، لاقتصاد البلاد وللعلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا: "يجب أن ينتهي هذا في أقرب وقت ممكن".

ومن الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.