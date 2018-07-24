القوات الأوكرانية تعلن عن 21 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن 21 عملية إطلاق نار ضد مواقعها في دونباس خلال الـ 24 الساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة اثنين من جنودها.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "خلال الـ24 الساعة الماضية، فتح العدو نيرانه باتجاه المواقع الأوكرانية 21 مرة".

© Sputnik . Michail Voskresenskij لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف: "نتيجة للأعمال العدائية أصيب جنديان".

وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أعلن في 30 نيسان/أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.