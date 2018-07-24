جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الليلة الماضية

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "نوفوستي": "خلال الـ 24 الساعة الماضية انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة مرة واحدة، باستخدام قاذفات قنابل لمختلف الأنواع، وأسلحة خفيفة".

© Sputnik . Michail Voskresenskij جمهورية لوغانسك الشعبية لم تسجل انتهاكات لوقف إطلاق النار

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية، جيلوبوك.

ووفقا للمتحدث، لم يسفر القصف عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت، يوم الأربعاء 27 حزيران/ يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.