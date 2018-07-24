مسؤول إيراني: كلمات ترامب التافهة لا تستحق الرد

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، إن كلمات ترامب "التافهة لا تستحق الرد".

وتابع لاريجاني إن تصريحات ترامب "لشخص معروف بالفساد على الساحة الدولية"، حسب وكالة إنباء إرنا الإيرانية.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool ظريف ردا على تهديد ترامب: احترس

واعتبر لاريجاني أن كلمات ترامب لم تتسم بالدبلوماسية، بل تكشف "بلطجة وغطرسة هذا الشخص".

وقال لاريجاني: "بومبيو ورئيسه معروفان بالفساد علي الساحة الدولية".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وغرد ترامب عبر "تويتر"، أمس الاثنين: "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وأضاف ترامب: "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت… احترسوا!".