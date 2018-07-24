اليابان تأمل في تعاون أوثق مع روسيا في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أعلن رئيس مجلس المستشارين في البرلمان الياباني، تويتي داتي، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو، أن اليابان تأمل في تعاون أوثق مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وقال داتي متحدثا في جلسة عامة لمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي: "نحن نرحب بكل التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة لمعالجة هذه المشكلة، ولكن من أجل توجيه كوريا الشمالية على طريق التطور الإيجابي، بما في ذلك التخلي الكامل عن الأسلحة النووية، هناك ضرورة قصوى للعمل المشترك والتعاون الأوثق للمجتمع الدولي كله، بقيادة الدول المعنية، بما في ذلك التنفيذ الدقيق لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".



وأضاف: "في هذه الحالة، الأمر أكثر أهمية هو التعاون بين اليابان وروسيا، ونأمل في مزيد من التعاون الأوثق في هذا المجال مع روسيا الاتحادية".وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/أبريل الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها قد أكملت تسليحها.