انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول

ووقع الانفجار الأول جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزل وسط العاصمة.
أنباء عن انفجار ثان يضرب العاصمة #كابول#أفغانستان https://t.co/Fag5cNerTv pic.twitter.com/5k13nH2qeP— Mulhak (@Mulhak) July 24, 2018
وأدى إلى جرح 3 أشخاص على الأقل، وأوضح المتحدث، لوكالة "سبوتنيك: "في الدائرة الخامسة بمنطقة أفشار سقطت قذيفة صاروخية على منزل أصيب على أثرها 3 أشخاص بجروح طفيفة بناء للمعلومات الأولية".
ووقع الانفجار الثاني على مقربة من أكاديمية الشرطة وجامعة بوليتكنيك الرسمية، بعد سقوط قذيفة صاروخية أولى على أحد المنازل في الدائرة الخامسة بالعاصمة.
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