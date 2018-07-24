انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول

ووقع الانفجار الأول جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزل وسط العاصمة.

وأدى إلى جرح 3 أشخاص على الأقل، وأوضح المتحدث، لوكالة "سبوتنيك: "في الدائرة الخامسة بمنطقة أفشار سقطت قذيفة صاروخية على منزل أصيب على أثرها 3 أشخاص بجروح طفيفة بناء للمعلومات الأولية".

ووقع الانفجار الثاني على مقربة من أكاديمية الشرطة وجامعة بوليتكنيك الرسمية، بعد سقوط قذيفة صاروخية أولى على أحد المنازل في الدائرة الخامسة بالعاصمة.