الرئيس التركي: روح هتلر عادت بين بعض الإداريين في إسرائيل

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قانون "قومية الدولة" الذي أقرته إسرائيل أخيرا، قائلا إنه يضفي الشرعية على القمع.

وذكر الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز، أن "إسرائيل أظهرت أنها دولة إرهاب بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".



© AP Photo / Ariel Schalit إسرائيل تقر قانون "الدولة القومية" المثير للجدل

وتابع: "قانون الدولة القومية الذي أقرته إسرائيل يضفي الشرعية على القمع وعلى أفعال غير مشروعة"، مضيفا: "روح هتلر عادت بين بعض الإداريين في إسرائيل".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بأغلبية 62 نائبا ومعارضة 55، على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تعقيبه على إقرار القانون: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".

ويعرف مشروع قانون القومية دولة إسرائيل على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

كما وبحسب وصف "قانون القومية" فإنه يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة".

وبخصوص الاستيطان، جاء في مشروع القانون: "إن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".