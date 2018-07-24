وزير: إنهاء الحرب الكورية رسميا خلال 2018

وأضاف أن المشاورات ذات الصلة بين الكوريتين والولايات المتحدة الأمريكية جارية حاليا، حسب وكالة الأنباء يونهاب.
واتفق قادة الكوريتين في قمتهم التي عقدت، في أبريل/نيسان، على العمل من أجل إنهاء الحرب الكورية هذا العام واستبدال الهدنة بمعاهدة سلام.
وزير الوحدة متفائل بشأن إنهاء الحرب الكورية رسميا خلال هذا العام https://t.co/NZFPr49GJX— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) July 24, 2018
وكان زعيما كوريا الشمالية والجنوبية التقيا لأول مرة عند النقطة الحدودية في بانمونغوم، الجمعة 30 أبريل/نيسان، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.
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