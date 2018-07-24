نتنياهو: تركيا تحولت إلى دكتاتورية مظلمة في عهد أردوغان

القاهرة — سبوتنيك. وقال نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء، 24 يوليو/ تموز، "أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويسجن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، إن الهجوم الذي شنه الديمقراطي الكبير أردوغان على قانون القومية، يشكل أكبر إطراء بالنسبة لهذا القانون".

وأضاف بيان نتنياهو "تتحول تركيا تحت حكم أردوغان إلى دكتاتورية مظلمة، بينما إسرائيل تصون بشدة المساواة بين جميع مواطنيها قبل سن هذا القانون وبعده على حد سواء".

وجاء بيان نتنياهو ردا على تصريحات لأردوغان وصف فيها القانون الإسرائيلي بـ "الفاشي"، وأنها تعيد "روح هتلر للظهور".