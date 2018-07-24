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    قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017

    مجلة أمريكية: إسرائيل تخشى سيناريو كارثيا... ماذا يمتلك "حزب الله"

    © AP Photo / Syrian Central Military Media
    العالم
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    لم تكن إسرائيل أقوى مما هي عليه الآن، ورغم أنها تحظى بعلاقة وثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن ترسانتها العسكرية والنووية القوية، وقواتها الجوية القادرة على قطع مئات الكيلومترات باتجاه أعدائها، لكنها دولة صغيرة عرضة للهجوم.

    تقول مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، في تقرير بعنوان (لماذا تخشى إسرائيل من الوجود الإيراني في سوريا):  "إن إسرائيل —رغم الدعم الأمريكي والقوة العسكرية- فهي دولة صغيرة ذات بنية تحتية محدودة، ولديها مطار دولي وحيد، وبضعة محطات كبرى لتوليد الطاقة، وشبكة كهربائية، حذر خبراء إسرائيليون من خطر تعرضها لهجمات".

    ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤولين أمنيين، أن إسرائيل تتخوف من سيناريو كارثي قد يتحقق لو تطورت الأسلحة التي تتوفر لدى إيران وحليفها اللبناني "حزب الله"، بما يكفي لضرب البنية التحتية المدنية والعسكرية ولشل الحياة اليومية في إسرائيل.

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
    © AP Photo / Tsafrir Abayov
    رئيس الموساد السابق: هناك خطر يفوق صواريخ "حماس" و"حزب الله"

    وتشير المجلة إلى أن إيران و"حزب الله" لديهما صواريخ متطورة صممت من أجل استغلال ثغرة الضعف تلك عند إسرائيل، وقد أدى خطر تلك الأسلحة لجر إسرائيل بشكل أعمق نحو الصراع السوري، وهو يمهد لتغيير جذري في الحرب المقبلة مع "حزب الله"، والتي قد تتم في موعد أقرب مما كان متوقعا.

    ويوضح مايكل أورين، سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، تلك المخاوف قائلا: "لا يتركز خوفنا الأكبر عند وجود إيران قرب الحدود، بل من وجود إيران في سوريا. ولن يفيد إبعاد قوات إيرانية عن الحدود ما دامت تحوز صواريخ يصل مداها إلى 200 كيلومتر".

    وحذر أوفر زالزبيرغ، محلل بارز في القضايا الإسرائيلية لدى مجموعة كرايسيس إنترناشونال من أنه في حال نشوب حرب، "سيتلقى سكان إسرائيل ضربات لم يشهدوها منذ عشرات السنين".

    وبحسب التقرير، منذ حرب "حزب الله" الأخيرة مع إسرائيل في عام 2006، وسع الحزب مخزونه الصاروخي. وبدعم إيراني، أصبحت ترسانته أكثر تطورا.

    وإن كان بمقدور هذه الترسانة الصاروخية أن توقف الحركة في مدينتي تل أبيب والقدس، وإغلاق مطار بن غوريون —وفقا لما يراه مايكل إيلمان، المسؤول الرفيع لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية- فإنها "لن تكون دقيقة بما يكفي لتدمير أهداف عسكرية محددة".

    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان
    © AP Photo / Bassem Mroue
    إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء "مصانع صواريخ حزب الله الدقيقة"

    ويضيف: "لا أعتقد أن القدرات الأحدث التي تستعرضها إيران ستكون ذات فاعلية عسكرية حتمية، لكنها قد تعطل خططا إسرائيلية".

    ويشير التقرير إلى أن الجيش السوري يشن هجوما بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بما يهدد بإشعال فتيل تصعيد أكبر، إذ سارعت إسرائيل إلى إرسال تعزيزات نحو جانبها من الحدود خشية اندلاع عمليات عنف هناك، وفيما لم تظهر مشاركة مقاتلين إيرانيين في الهجوم، يخشى مسؤولون في القدس من احتمال أن يتحركوا بهدوء حال استعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة.

    وقد نقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله في لقاء مع مجموعة كرايزيس إنترناشونال: "سوف نهاجم مواقع لحزب الله في لبنان، وإن كان ضمن مناطق مدنية، وسوف نستخدم القوة المفرطة ضد قرى أو مناطق يعمل من خلالها حزب الله. وسوف نسحق هذه الميلشيا وندمرها نهائيا".

    لكن يشاع بأن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل تتفاوض على حل دبلوماسي للصراع السوري من شأنه إنشاء منطقة عازلة خالية من قوات مدعومة إيرانيا بالقرب من الحدود الإسرائيلية، ورغم ذلك فإن خطر صواريخ "حزب الله" البعيدة المدى يبقى قائما، وفقا للمجلة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار حزب الله, صواريخ باليستية, الحرب على حزب الله, حزب الله اللبناني, الحكومة الإسرائيلية, بشار الأسد, إيران, لبنان, إسرائيل, سوريا
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