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14:14 24 يوليو/ تموز 2018
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    مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون

    محلل إيراني: تصريحات بولتون تؤكد أن رسالة روحاني وصلت إلى ترامب

    © AFP 2018 / SAUL LOEB / AFP
    العالم
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    علق المحلل السياسي الإيراني ومدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، على تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل إيران تدفع ثمنا باهظا لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض.

    وقال المحلل السياسي الإيراني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز 2018، إن هذه التهديدات قابلها تهديد، حيث أنه يرد على تهديد أطلقه الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبالتالي هذه إشارة إلى أن الرسالة التي أراد الرئيس روحاني إرسالها، قد استلمت بسرعة من جانب الرئيس الأمريكي.

    مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
    © REUTERS / JOE SKIPPER
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    وأضاف محمد صالح صدقيان، أن "هذه الحرب الإعلامية والكلامية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا كانت لديه وسيلة أخرى لمواجهة إيران، لكان قد فعل ذلك، ولكن يبدو أنه عندما يفتقد إلى الوسيلة العملية، فإنه يلجأ إلى تويتر وإلى وسائل أخرى إعلامية، لذلك حتى الأن الإيرانيون هم أصحاب الأرض في هذه المنطقة".

    وتابع: "هذه التهديدات الأمريكية يمكن النظر إليها من منظورين، إيجابي وسلبي، السلبي هو تصاعد حدة التصريحات والتهديدات، وبالتالي هي تؤثر على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، أما النظرة الإيجابية، فهي أنها تضع المواجهة بين البلدين على سكة معينة، حيث أنه بالتأكيد هناك مؤشرات على أن ترامب يريد الحديث مع إيران".

    ولفت مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، إلى أن إيران من جانبها قالت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحديث ممكن أن يتم دون تهديدات وإنما من خلال المنطقية والعقلانية والجلوس إلى مائدة الحوار، مثلما حدث عن الاتفاق على الاتفاق النووي، وأن هناك طرق دبلوماسية معينة، ولا أعتقد أن الإيرانيين سوف يرفضون ذلك.

    أفاد المكتب الإعلامي للبيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قال إن الرئيس دونالد ترامب، وعد بأن يجعل إيران تدفع ثمنا باهظا لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض، في حال أقدمت على أفعال خاطئة.

    وجاء في بيان المكتب الإعلامي الذي نقل عن بولتون، اليوم الاثنين: "لقد تحدثت إلى الرئيس الأسبوع الماضي، وقال لي أنه إذا أقدمت إيران على أفعال خاطئة، فستدفع ثمنا باهظا لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض".

    وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة سابقة على "تويتر" إن إيران ستعاني من العواقب، إذا استمرت في تهديد الولايات المتحدة. 

    وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الزعيم الأمريكي لـ "عدم اللعب بالنار" ، مشددا على أن طهران "لا تحارب أحدا"، ووفقا له فإن قوة إيران هي الردع.

    وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، سياسة صارمة تجاه إيران. وانسحبت الولايات المتحدة، في وقت سابق من "الاتفاق النووي" مع إيران، على الرغم من أن المشاركين الأوروبيين في هذا الاتفاق، وكذلك روسيا والصين، كانوا ضد مثل هذه الخطوة وأعلنوا أنهم سيظلون ملتزمين بالصفقة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار, تصريحات, أخبار العالم, جون بولتون, الرئيس الإيراني حسن روحاني, دونالد ترامب, طهران, إيران
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