كرواتيا تشطب ديون آلاف المواطنين

أعلن رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أن حكومة البلاد شطبت ديون 150 ألف مواطن المستحقة للضرائب وغيرها من مؤسسات الدولة بمبلغ 1.3 مليار كونا (حوالي 178 مليون يورو).

بلغراد — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للحكومة عن بلينكوفيتش، قوله: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ودون أي مبادرة من جانب المواطنين المحظورة حساباتهم، بدأت وكالة المؤسسات المالية الحكومية في تطبيق القانون ونجحت في تنفيذ المرحلة الأولى، بشطب الديون المستحقة على 150.4 ألف شخص الذين استوفوا الشروط".

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وأشار المكتب الصحفي إلى أن "الحكومة تدرك الوضع الصعب لبعض المواطنين". وتعول الحكومة الكرواتية على أن تتبع بقية المؤسسات الحكومية والتجارية المحلية — البنوك ومشغلي الاتصالات وغيرهم هذا المسار.

وأصبحت مساعدة الدولة للمديونين الأفراد ممكنة بعد دخول مجموعة القوانين المتعلقة بالدعم المالي للمواطنين حيز التنفيذ في 21 تموز/يوليو. ويتعلق الأمر بدين 326.3 ألف مواطن لما مجموعه 43.6 مليار كونا (حوالي 581 مليون يورو)، لا تشمل الغرامات والفوائد. وفي المرتبة الأولى ألغيت ديون المواطنين التي تصل إلى 10 آلاف كونا (حوالي 1.3 ألف يورو)، والتي سبق أن حظرت حساباتهم الشخصية.