إنقاذ 571 شخصا من البحر المتوسط قبالة سواحل إسبانيا في يومين

أعلنت خدمة الإغاثة البحرية الإسبانية، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز، عن إنقاذ ما إجماله 571 شخصا من السواحل الجنوبية لإسبانيا منذ صباح الاثنين.

مدريد- سبوتنيك وأفادت خدمه الإغاثة بأنه تم العثور، يوم الاثنين، على 265 مهاجرا في 24 قاربا في مضيق جبل طارق، و233 مهاجرا على سبعة قوارب في بحر البوران، وفي أقصى الغرب من البحر الأبيض المتوسط.

© AP Photo / Sergey Ponomarev ليبيا: غرق قارب على متنه 104 مهاجرا غير شرعي

كما عثر على ستة قوارب في مضيق جبل طارق، حيث تم إنقاذ 73 شخصا. ويتم إرسال جميع المهاجرين إلى أقرب موانئ، حيث يجري تقديم المساعدة الطبية لهم، ومن ثم نقلهم إلى الخدمات التي تعمل في مجال الهجرة الغير شرعية".

وازداد تدفق الهجرة إلى إسبانيا عبر المتوسط في الأشهر الأخيرة بشكل كبير. حيث وصل، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 22 يوليو من هذا العام، 19 ألف 586 مهاجرا.

وحسب منظمة الهجرة الدولية، لقي نحو 3 آلاف من المهاجرين مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في العام الماضي، فيما بلغ عدد الغرقى والمفقودين في عام 2016 أكثر من 700 شخص.