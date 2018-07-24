إنقاذ 571 شخصا من البحر المتوسط قبالة سواحل إسبانيا في يومين

مدريد- سبوتنيك وأفادت خدمه الإغاثة بأنه تم العثور، يوم الاثنين، على 265 مهاجرا في 24 قاربا في مضيق جبل طارق، و233 مهاجرا على سبعة قوارب في بحر البوران، وفي أقصى الغرب من البحر الأبيض المتوسط.
وازداد تدفق الهجرة إلى إسبانيا عبر المتوسط في الأشهر الأخيرة بشكل كبير. حيث وصل، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 22 يوليو من هذا العام، 19 ألف 586 مهاجرا.
وحسب منظمة الهجرة الدولية، لقي نحو 3 آلاف من المهاجرين مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في العام الماضي، فيما بلغ عدد الغرقى والمفقودين في عام 2016 أكثر من 700 شخص.
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