انهيار سد يغرق ست قرى في لاوس ويودي بحياة الكثيرين

لقي عدة أشخاص مصرعهم واعتبر المئات في عداد المفقودين إثر انهيار سد مائي في طور البناء لإنتاج الطاقة أدى إلى فيضانات في لاوس.

موسكو — سبوتنيك. وأفادت وكالة "كي بي ال" المحلية للأنباء، أن الحادث وقع يوم أمس الإثنين، في منطقة سنامكساي، عقب انهيار سد لإنتاج الطاقة أثناء البناء، ما أدى إلى فيضانات أغرقت ست قرى وفقدان 1.3 ألف عائلة (6.6 ألف شخص) مأواها.

ولم تذكر الأنباء عدد القتلى.

وأرجأ رئيس الوزراء تونغلون سيسوليت الاجتماع الشهري للحكومة المقرر عقده في آب/أغسطس، وتوجه برفقة وزراء ومسؤولين إلى الموقع لمراقبة عملية البحث والإنقاذ في منطقة الفيضان.

وتعتبر لاوس إحدى الوجهات السياحية وتقع في جنوب شرق آسيا وتقع عاصمتها فينتيان غربي البلاد، ويحدها من الغرب تايلاند، ولها حدود شرقية مع فيتنام، وفي الجنوب مع كمبوديا وفي الشمال مع مقاطعة يونان الصينية، وفي الشمال الغربي مع ميانمار.