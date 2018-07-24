الدفاع الروسية: نحو 200 ألف لاجئ قد يعودوا إلى سوريا في المستقبل القريب

صرح رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 200 ألف لاجئ سوري قد يعودوا إلى بلادهم من دول الاتحاد الأوروبي.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال اجتماع لمقر التنسيق لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنية بعودة اللاجئين إلى أراضي سوريا: "في الوقت الحالي ، من الضروري زيادة تضافر الجهود بشكل كبير مع الدول الأخرى، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن يعود من هناك ما يصل إلى 200 ألف لاجئ، في المستقبل القريب".

© Sputnik . روسيا تقدم لأمريكا اقتراحا بشأن اللاجئين السوريين

ولفت الفريق أول إلى التأثير الإيجابي لأنشطة الدبلوماسيين على مجمل مسار عودة اللاجئين إلى سوريا ، معيدا إلى الأذهان أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، قد أجريا محادثة هاتفية وناقشا إمكانية بذل جهود مشتركة في المستقبل لمساعدة سوريا على إعادة إعمارها في مرحلة ما بعد الصراع، وعلى وجه الخصوص، تسريع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وقال ميزينتسيف بهذا الخصوص: "أعرب وزير الخارجية الأردني عن استعداد قيادة بلاده الكامل للتعاون من أجل حل المشاكل ذات الصلة، وفي هذا الصدد نتوقع تكثيف الأنشطة لتوعية اللاجئين السوريين في الأردن بأن منازلهم تنتظرهم ومستعدون لتقديم دعم شامل لهم فيما يتعلق بمسائل السكن والتكيف".

ولفت الجنرال إلى أنه في المستقبل، سيكون هناك المزيد من المواطنين السوريين المستعدين للعودة إلى وطنهم للانضمام إلى عملية الانتعاش الاقتصادي للبلاد، مشيراً إلى أنه: "على موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية أن يأخذوا ذلك في الحسبان، وأن يقدموا البيانات إلى أفراد المناوبة العملياتية لمركز التنسيق بين الوزارتين، وفقاً للقواعد المعمول بها لتبادل المعلومات".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.