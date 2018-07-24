الخارجية اليمنية: روسيا راع أساسي للعملية السياسية في اليمن

أكدت الخارجية اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية روسيا الاتحادية شريك مهم وراع أساسي للعملية السياسية في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش، خلال لقائه في الرياض سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن: "على ضرورة استمرار روسيا في دورها البارز بدعم التسوية السياسية في اليمن انطلاقا من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمرجعيات الثلاث المنظمة لعملية السلام".

© Sputnik . Ilya Pitalev روسيا ترسل طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى اليمن

وأشاد بجاش "بموقف روسيا الداعم للحكومة اليمنية ومساندتها في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن".

مشيرا إلى "أهمية التعاون وتبادل الدعم في الأمم المتحدة والمحافل الدولية".

من جهته، أكد السيد ديدوشكين "موقف روسيا الداعم للحكومة اليمنية وللعملية السياسية المرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث".

وأكد "استمرار روسيا في تقديم المساعداته الإنسانية للشعب اليمني"،

لافتاً إلى "أن هناك طائرتين إغاثيتين ستصلان اليمن خلال الأيام المقبلة".