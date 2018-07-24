الولايات المتحدة تدعو حكومة جنوب السودان إلى الالتزام بالمفاوضات

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، حكومة جنوب السودان إلى الالتزام الكامل بالمفاوضات.

وقالت سارة ساندرز، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدين "الإجراء التشريعي الأحادي في جنوب السودان".

© REUTERS / البيت الأبيض يشكك في التزام زعماء جنوب السودان بالانتقال الديمقراطي

وأضافت ساندرز على صفحة الخارجية الأمريكية على موقع تويتر ، أن أمريكا "تحث حكومة جنوب السودان على الالتزام الكامل بالمفاوضات التي تؤدي إلى حكومة انتقالية جديدة تمثيلية ومسؤولة".

وأوضحت ساندرز أنه كخطوة أولى ينبغي على أطراف النزاع تنفيذ وقف الأعمال "العدائية" واتفاقات وقف إطلاق النار التى أبرمتها.

وتابعت ساندرز: "يجب توقف العنف الآن ويجب محاسبة الأطراف على انتهاك هذه الالتزامات".

وأشارت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إلى أن شعب جنوب السودان يستحق نهاية للعنف "ومستقبلا يتميز بالازدهار والتحرر من الخوف".

وأكدت سارة ساندرز: "ما زلنا ملتزمين بدعم شعب جنوب السودان وإنقاذ الأرواح وما زلنا نشاطرهم تطلعاتهم من أجل غد سلمي ومزدهر".

وكان رئيس دولة جنوب السودان، سيلفا كير، قال إنه مستعد لقبول اتفاق سلام، وتشكيل حكومة واسعة من أجل إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، عن توصل أطراف النزاع في جنوب السودان لاتفاق حول السلطة والحكم، ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في جنوب السودان، تعيين خمسة نواب للرئيس، كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.