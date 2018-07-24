أوشاكوف: بوتين يلتقي أردوغان على هامش "بريكس" لبحث التسوية السورية

هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه بزيارة إلى جنوب إفريقيا، يومي 26 و27 تموز/ يوليو الجاري، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" العاشرة.
يذكر أن قمة مجموعة "بريكس" ستعقد في جوهانسبورغ الأفريقية من 25 إلى 27 تموز/ يوليو، وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، وتعتبر مجموعة "بريكس" صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم، وتحتل دول "بريكس " 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.
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