إسرائيل: حاولنا الاتصال بالمقاتلة السورية ولم نتلق الرد فأسقطناها بصاروخ "باتريوت"

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل حاولت الاتصال بالمقاتلة السورية عدة مرات، لكنها لم تتلق الرد منها وأسقطتها بصاروخ "باتريوت"

© Sputnik . Iliya Pitalev مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل عقيد طيار في إسقاط إسرائيل للطائرة السورية

الأمم المتحدة — سبوتنيك . أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ديني دانون، أن إسرائيل حاولت الاتصال بالمقاتلة السورية عدة مرات، لكنها لم تتلق الرد منها وأسقطتها بصاروخ "باتريوت".

وقال المندوب للصحفيين: "لا نريد تصعيد الوضع، لكن عندما نرى مقاتلة تنتهك مجالنا الجوي ونحاول مرارا الاتصال بها ولا نتلقى ردا، فكل ما نستطيع فعله لحماية مواطنينا القيام بما كانت ستفعله أي دولة".

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى أن إسرائيل حاولت الاتصال مع الطائرة السورية التي تم إسقاطها لكن لم يكن هناك إجابة.

وأعلنت سوريا اليوم عن قيام إسرائيل بإسقاط طائرة حربية سورية من طراز "سوخوي 22".

وأكد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" مقتل العقيد الطيار السوري عمران مرعي إثر إسقاط طائرته بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو "داعش" الإرهابي عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

وأشار المصدر إلى أن طائرة "سو22" كان يقودها منفردا العقيد الطيار عمران مرعي، والذي قضى إثر إسقاط طائرته بصواريخ باتريوت الإسرائيلية في الأجواء السورية فوق منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب سوريا.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ "باتريوت" لاعتراض مقاتلة سورية من طراز "سوخوي"، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان.