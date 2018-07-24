العسكريون الإسرائيليون كانوا يعلمون أنهم يسقطون طائرة غير روسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن العسكريين الإسرائيليين كانوا يعلمون أن طائرة السوخوي التي أطلقوا عليها النار تابعة لسلاح الجو السوري وليس للقوات الجوية الروسية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مصدر لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة السورية فوق جيب "داعشي"

وقال المتحدث الإسرائيلي: "نحن علمنا أن الطائرة سورية، بالرغم من أن الروس ينفذون طلعات جوية حربية هناك، عرفنا أن هذه الطائرة تابعة لسلاح الجو السوري".

ويذكر أنه تم الاتفاق بين روسيا وإسرائيل منذ عام 2015 على آلية لمنع الاشتباكات في الجو، بحسب "آر تي".

أكد مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة سوخوي التي أسقطتها صواريخ باتريوت الإسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية شرق خط فض الاشتباك مع إسرائيل بالقرب من مدينة صيدا أثناء قيامها بمهمة قتالية باستهداف تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أقصى جنوب غربي سوريا في حوض اليرموك غرب درعا.