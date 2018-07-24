وزير إسرائيلي: إسقاط الطائرة السورية رسالة قوية لـ"محور الشر"

تعليقا على إسقاط الجيش الإسرائيلي لطائرة سورية، قال وزير إسرائيلي إنها رسالة قوية لـ"محور الشور".

قال وزير الإسكان الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالنت: إن إسقاط الطائرة السورية هو إشارة قوية لـ"محور الشر"، إيران و"حزب الله"، وأن انتهاك سيادة إسرائيل هو خط أحمر، ومن يحاول اختبار قوتنا سيقابل برد قوي وحازم. كل الاحترام للجيش الإسرائيلي.

השר יואב גלנט @yoavgallant

בתגובה על הפלת המטוס הסורי:



"כל הכבוד לצה״ל.

הפלת המטוס הסורי היא איתות חשוב לציר הרשע: איראן, סוריה וחיזבאללה — הפרת ריבונות ישראל היא חציית קו אדום. מי שינסה לבחון את כוחנו יתקל בתגובה נחושה ועוצמתית". pic.twitter.com/V1qRu578hj — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 24, 2018

يذكر أن إسرائيل أسقطت، اليوم الثلاثاء، طائرة حربية سورية من طراز "سو- 22"، وادعت محاولتها الاتصال مع الطائرة السورية، التي تم إسقاطها، لكن لم يكن هناك إجابة.

وأكد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" مقتل العقيد الطيار السوري عمران مرعي إثر إسقاط طائرته بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو "داعش" الإرهابي عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.