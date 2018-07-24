المخابرات الألمانية: إيران قوية في التجسس الإلكتروني وصبرت كثيرا حتى حققت أهدافها

© REUTERS / CHRISTIAN MANG صحيفة ألمانية تكشف تجسس المخابرات الألمانية

بهذه العبارات، بدأت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية "بي.إف.في" تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الثلاثاء، وتحدثت فيه عن هجمات إلكترونية متزايدة "مصدرها على الأرجح إيران منذ عام 2014.

وأشار التقرير الذي أعلنه وزير الداخلية هورست زيهوفر ووكالة "بي.إف.في" إلى أنه تم رصد الكثير من مثل هذه الهجمات على أهداف ألمانية في عام 2017. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وبرغم جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه زاد تعبير ألمانيا عن مخاوفها بشأن أنشطة تطوير الصواريخ الإيرانية ودعم طهران لجماعات في الصراعات الإقليمية وأنشطتها التجسسية. بحسب "رويترز".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني للتنديد بتجسس طهران على أفراد وجماعات على صلة وثيقة بإسرائيل ووصفت مثل هذه الأفعال بأنها انتهاك غير مقبول بالمرة للقانون الألماني.

إلى ذلك، ذكر تقرير المخابرات الجديد أن هجمات إلكترونية يعتقد أن إيران تدعمها استهدفت بشكل أساسي الحكومة الألمانية والمعارضين ومنظمات لحقوق الإنسان ومراكز أبحاث وصناعات الطيران والدفاع والبتروكيماويات.

وذكر التقرير "الحملات الإلكترونية المرصودة فعالة لدرجة أن العمليات التي تطلقها وتوجهها أجهزة المخابرات لجمع المعلومات قد تشكل خطرا على الشركات ومؤسسات الأبحاث الألمانية".

وقال التقرير إن المتسللين الإيرانيين استخدموا بالأساس برامج إلكترونية ضارة متاحة للجميع، إضافة إلى أدوات هندسة اجتماعية وتحلوا غالبا بالصبر الشديد في انتظار إصابة المواقع المستهدفة.

وأضاف التقرير "عززت إيران وضعها كلاعب قوي في مجال التجسس الإلكتروني. من المرجح أن تُزيد بدرجة أكبر قدراتها ورغبتها في استخدام هذه القدرات".