نتنياهو: الطائرة السورية اخترقت اتفاقية الفصل معنا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الطائرة السورية اخترقت اتفاقية الفصل معنا، وسبق وحذرنا من اختراق أجوائنا وأراضينا.

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صفحته الشخصية على "تويتر": حددت أنظمتنا الدفاعية الجوية طائرة تابعة لسلاح الجو السوري، أقلعت من مطار "تي فور"، واخترقت الأجواء الإسرائيلية، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية الفصل بينا وسوريا، الموقعة في العام 1974، سبق وأطلقت تحذيرات بعدم اختبار قوتنا، وعدم اختراق أجوائنا، ولا من الأرض.

מערכות ההגנה האוויריות שלנו זיהו מטוס של חיל האוויר הסורי, ממריא מבסיס חיל האוויר הסורי T-4 וחודר לשטח ישראל. זו הפרה בוטה של הסכמי ההפרדה בינינו לבין סוריה מ-1974. אני חזרתי והבהרתי שלא נקבל שום הפרה כזאת, לא נקבל שום חדירה ושום זליגה לשטחנו, לא מהקרקע ולא מהאוויר — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

يذكر أن إسرائيل أسقطت، اليوم، الثلاثاء، طائرة حربية سورية من طراز "سوخوي 22"، وبأن إسرائيل أدعت محاولتها الاتصال مع الطائرة السورية، التي تم إسقاطها، لكن لم يكن هناك إجابة.

وأكد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" مقتل العقيد الطيار السوري عمران مرعي إثر إسقاط طائرته بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو "داعش" الإرهابي عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.