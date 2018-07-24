الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء وباء إيبولا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزير الصحة، أن وباء إيبولا في المقاطعة الاستوائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، انتهى.
وتم الإعلان عن تفشي جديد للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 8 مايو/ أيار.
وانتشرت الحمى في منطقة المقاطعة الاستوائية في شمال غربي البلاد، ومات بسببها 33 شخصا.
وأكدت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، استعداد روسيا لتقديم المساعدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مكافحة حمى إيبولا إذا لزم الأمر.
جدير بالذكر أن المرض، الذي يسببه فيروس إيبولا هو عدوى فيروسية حادة تصيب الناس وبعض أنواع الحيوانات.
وأثر الوباء في غرب أفريقيا بشكل رئيس على ثلاثة بلدان هي غينيا وسيراليون وليبريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)