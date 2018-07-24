الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء وباء إيبولا

أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أولي إيلونغا، اليوم الثلاثاء، انتهاء فيروس إيبولا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزير الصحة، أن وباء إيبولا في المقاطعة الاستوائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، انتهى.

© Sputnik . Igor Mikhalev منظمة الصحة العالمية: الدفعة الأولى من اللقاحات ضد فيروس إيبولا تصل إلى الكونغو

ووفقا للوزارة ، تم الإعلان عن نهاية الفيروس بعدما أصبحت البلاد خالية من المرضى ولم يتم تسجيل حالات جديدة خلال 42 يوما.

وتم الإعلان عن تفشي جديد للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 8 مايو/ أيار.

وانتشرت الحمى في منطقة المقاطعة الاستوائية في شمال غربي البلاد، ومات بسببها 33 شخصا.

وأكدت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، استعداد روسيا لتقديم المساعدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مكافحة حمى إيبولا إذا لزم الأمر.

جدير بالذكر أن المرض، الذي يسببه فيروس إيبولا هو عدوى فيروسية حادة تصيب الناس وبعض أنواع الحيوانات.

وأثر الوباء في غرب أفريقيا بشكل رئيس على ثلاثة بلدان هي غينيا وسيراليون وليبريا.