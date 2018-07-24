أدرعي: غارة إسرائيلية على خلية فلسطينية شمالي غزة

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرة عسكرية إسرائيلية قامت بالإغارة على خلية فلسطينية همت بإطلاق بالونات من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة عسكرية إسرائيلية أغارت على خلية "مخربين" قامت بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

#عاجل أغارت طائرة عسكرية على خلية مخربين قامت بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2018

كان أدرعي قد نشر تصريحات سابقة، قبل قليل، حول إسقاط طائرة سورية، ادعى أنها اخترقت الأجواء الإسرائيلية، زاعما أن إسرائيل تأكدت من أنها ليست طائرة روسية، وبأنها اخترقت الأجواء الإسرائيلية.