مصدر: الطيار السوري قتل عندما أسقطت إسرائيل الطائرة الحربية

أكد مصدر مقرب من دمشق أن العقيد الطيار السوري عمران مرعي قتل عندما أسقطت إسرائيل الطائرة الحربية.

© AP Photo / IDF / AFP الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة "سوخوي" دخلت المجال الجوي للبلاد من سوريا

ذكر مصدر غير سوري مقرب من دمشق لوكالة رويترز، أن قائد طائرة حربية سورية قالت إسرائيل اليوم الثلاثاء إنها أسقطتها قتل وأن الطائرة سقطت في منطقة يسيطر عليها تنظيم " داعش " الإرهابي قرب هضبة الجولان المحتلة.

وقالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة سورية عبرت إلى هضبة الجولان اليوم الثلاثاء، لكن دمشق ذكرت إن الطائرة تعرضت لإطلاق نار لدى مشاركتها في طلعات جوية ضد مقاتلي "داعش" (المحظور في روسيا) داخل سوريا، دون أن تحدد ما إذا كانت الطائرة تم إسقاطها.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": في إطار دعمه المفضوح للمجموعات الإرهابية استهدف العدو الإسرائيلي إحدى الطائرات الحربية في الجيش العربي السوري خلال قصفها لأوكار الإرهابيين على أطراف وادي اليرموك بريف القنيطرة الملاصق لريف درعا الغربي".

وقال مصدر عسكري لـ"سانا": إن العدو الإسرائيلي أكد مجددا تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة عبر استهدافه اليوم إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية".

وبذلك لم تتحدث "سانا" الرسمية بشكل واضح عن إسقاط الطائرة أو عدمه.