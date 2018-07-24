ترامب: روسيا يمكن أن تتدخل في الانتخابات المقبلة لمنعي من الفوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قلق للغاية من أن تبذل روسيا جهودا كبيرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأنها يمكن أن تدفع باتجاه فوز الديمقراطيين.

القاهرة — سبوتنيك. كتب ترامب في تغريدة، اليوم الثلاثاء، على "تويتر": "أنا قلق للغاية من أن روسيا ستكافح بقوة للتأثير على الانتخابات المقبلة".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب سيبحث مع بوتين قضية "التدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية

وأضاف: "استنادا إلى حقيقة أنه لم يكن هناك رئيسا أكثر صرامة مني مع روسيا، سيدفعون بقوة لدعم فوز الديمقراطيين، فهم بالطبع لا يريدون ترامب".

ويتهم الديمقراطيون روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وهي الاتهامات التي تنفيها موسكو.

يذكر أن التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلي علاقة ترامب نفسه مع روسيا، والتي نفاها كل من البيت الأبيض والكرملين، يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي الكونغرس الأمريكي.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

وعين، روبرت مولر، في منصب المدعي الخاص. وكانت روسيا قد نفت، أكثر من مرة، ما يوجه ضدها من اتهامات تتعلق بمحاولات تقوم بها، سعيا منها إلى التأثير على نتائج الانتخابات، في مختلف دول العالم.