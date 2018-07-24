مندوب إسرائيل الدائم: نعتبر توفير مرور "الخوذ البيضاء" عبر أراضينا لفتة إنسانية مهمة

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وافقت على ضمان مرور أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" عبر أراضي إسرائيل "كبادرة إنسانية مهمة".

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال دانون للصحفيين: "في نهاية الأسبوع الماضي، أكملت إسرائيل عملية إنسانية لإنقاذ 422 من أعضاء منظمة " الخوذ البيضاء " وعائلاتهم، ووافقت الحكومة الإسرائيلية على مرورهم عبر البلاد كبادرة إنسانية مهمة".

وأضاف المندوب الإسرائيلي بأنه "نود أن نشكر الدول التي شاركت في هذه العملية الإنسانية".

ولفت المندوب الدائم لإسرائيل الانتباه إلى حقيقة أن دولته "ستواصل تقديم الدعم الإنساني للسوريين، مثل الغذاء والدواء والملابس، كما كانت منذ بداية الحرب".

يذكر أن إسرائيل أعلنت يوم الأحد الماضي، أنها نفذت عملية إجلاء لأعضاء منظمة الخوذ البيضاء وعائلاتهم من سوريا إلى الأردن عبر إسرائيل، بناء على طلب من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية.

كما أعلن الأردن أنه أذن بمرور 800 مواطن سوري بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر أراضيه لتوطينهم في دول غربية، بعد أن قدمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم.