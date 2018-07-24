الرئيس الإسرائيلي: جيشنا مستعد لأية مواجهة

قال الرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، إن الجيش الإسرائيلي يؤكد، دوما، أنه قادر ومستعد على مواجهة أي تهديد، ودائما ما يبعد الخطر المحدق عن حدود بلاده.

كتب الرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، في تغريدة جديدة على "تويتر": الجيش الإسرائيلي يؤكد، دوما، أنه مستعد ومهيأ لمواجهة أي تهديد من أي نوع، ودائما ما يبعد الخطر عن حدود إسرائيل، في الجو، وفي البحر، وفي البر.

צה"ל הוכיח הערב שוב, שהוא ערוך ומוכן לכל איום מכל סוג שהוא, ושתמיד ירחיק את הסכנה מגבולות ישראל באוויר, בים וביבשה. אין זו זכותנו, זו חובתנו. איננו ששים לקרב אך ישראל תשמור באדיקות על מחויבותה העילאית לביטחון אזרחיה, שלומם וטובתם. — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) July 24, 2018

​يذكر أن إسرائيل أسقطت اليوم طائرة سورية مقاتلة، من نوع "سو- 22"، ادعت تل أبيب أنها تسللت إلى الأجواء الإسرائيلية، واخترقت اتفاقية الفصل بين الطرفين، الموقعة في عام 1974.