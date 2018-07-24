مسؤول إيراني: تعاوننا مع روسيا حقق النجاح في مكافحة الإرهاب بالمنطقة

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أن التعاون بين إيران وروسيا كان ناجحا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق، وبإمكانهما أن يقيما تعاونا ناجحا أيضا في عملية إعادة البناء والإعمار والاستثمارات المشتركة فيهما.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء للسفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، حيث أعرب بيشة عن سروره للعلاقات الطيبة والمتنامية بين حكومتي وبرلماني البلدين، وأكد على المزيد من المحادثات بين نواب البلدين.

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وقال بيشة، إن تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين مؤشر لرغبتهما بتعزيز العلاقات الودية بينهما، حيث ينبغي الحفاظ على هذه العلاقات والرقي بها عبر العمل المشترك.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إلى ضرورة إزالة العقبات والمشاكل من طريق التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، مؤكدا أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على استعداد لعقد اجتماعات شهرية مع أعضاء السفارة الروسية بطهران والناشطين والتجار الروس للتغلب على العقبات القائمة.

وأضاف فلاحت بيشة، أن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وروسيا ليس مرضيا ولا يتناسب مع الطاقات المتاحة، لذا ينبغي الإسراع في مثل هذا التعاون لتتحرك العلاقات بينهما في هذا الجانب نحو الطابع الاستراتيجي.

وفي جانب آخر من حديثه أشار فلاحت بيشة، إلى التعاون الناجح بين إيران وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا، قائلا، إنه وفي ضوء نجاح إيران وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة فبإمكانهما إقامة تعاون ناجح أيضا في مسار عملية البناء والإعمار في هذه الدول، وأن تكون لهما استثمارات مشتركة في المشاريع التي تنفذ فيها.

وأشار فلاحت بيشة، إلى أهمية بحر قزوين في تبادل السلع بين إيران وروسيا، حيث تعزيز التبادل بين الشمال والجنوب في بحر قزوين يخدم مصلحة البلدين.