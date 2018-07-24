إسرائيل تستخدم قناة الاتصال مع روسيا للتأكد بأن المقاتلة التي أسقطت ليست روسية

أعلنت إسرائيل أنها تستخدم قناة الاتصال مع روسيا للتأكد بأن المقاتلة التي أسقطت في سوريا ليست روسية.

© Sputnik . Iliya Pitalev مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل عقيد طيار في إسقاط إسرائيل للطائرة السورية

موسكو — سبوتنيك . أعلن الملحق الإعلامي في السفارة الإسرائيلية لدى روسيا، أليكس غاندلير، أن العسكريين الإسرائيليين استخدموا قناة منع حوادث الطيران مع روسيا فيما يخص المقاتلة السورية التي أسقطت.

وقال: "العسكريون الإسرائيليون كانوا على علم بالمقاتلة قبل اتخاذ أي إجراءات دفاعية بعد اختراقها أجواء إسرائيل، وتم استخدام قناة الاتصال مع روسيا للتأكد بأن المقاتلة ليست روسية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة "سوخوي" سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان.

وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل حاولت الاتصال بمقاتلة سورية عدة مرات، لكنها لم تتلق ردا منها، وأسقطتها بصاروخ "باتريوت".

وأشار دانون إلى أن إسرائيل حذرت سوريا من عواقب انتهاك اتفاقية 1974.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم، عن مصدر قوله إن "العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة، ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي كانت تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا، على أطراف وادي اليرموك، في الأجواء السورية".

وأفاد مصدر سوري لـ"سبوتنيك" بمقتل العقيد الطيار السوري عمران مرعي، فيما لا يزال مصير الطيار الآخر مجهولا، إثر إسقاط طائرتهما بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.