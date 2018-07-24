ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى "اتفاق حقيقي" بشأن برنامج إيران النووي

وقال ترامب اليوم الثلاثاء في خطاب إلى قدامى المحاربين "سوف نرى ما سيحدث، لكننا مستعدون لعقد اتفاق حقيقي، وليس اتفاق كالذي أبرمته الإدارة السابقة وكان كارثيا".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/ مايو، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران في عام 2015، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها، وهو الموقف الذي رفضته أوروبا، وبدأت في التفاوض مع إيران للبقاء في الاتفاق النووي.
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