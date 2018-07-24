نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي الإسرائيلية

رغم مرور أسبوع سياسي عاصف برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلا أنه ما يزال متصدرا المشهد السياسي بتفوقه على أقرانه في أحدث استطلاعات للرأي في إسرائيل.

أكدت شركة "حداشوت" الإسرائيلية، أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية إسرائيلية حالية، فإن حزب "الليكود" (الحاكم)، بزعامة بنيامين نتنياهو، سيحصل على أعلى المقاعد، بعدد 30 مقعدا.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM استطلاع رأي إسرائيلي يؤكد نجاح حماس في مواجهة إسرائيل

كتبت صحيفة " معاريف " العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رغم مرور أسبوع سياسي وعسكري عاصف على نتنياهو، من بين الجنوب في قطاع غزة ، والشمال في هضبة الجولان السورية المحتلة، وقانون "القومية" في الداخل، وتراجع نتنياهو في سباق الانتخابات البرلمانية، فإنه سيحصل على أكثر المقاعد.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية بأن حزب الليكود الحاكم سيحصل على 30 مقعدا، يليه حزب "يش عتيد — يوجد مستقبل"، ب19 مقعدا، ثم المعسكر الصهيوني ب15 مقعدا، يليها القائمة العربية المشتركة ب12 مقعدا.

وفي أخر استطلاع إسرائيلي للرأي، نشر، في الثامن من الشهر الجاري، تبين استمرار تفوق نتنياهو، في حال إجراء انتخابات برلمانية، في الوقت الراهن.

فقد أكد الموقع العبري نفسه "واللا"، في التاريخ سالف الذكر، أنه في حال ترأس كل من الجنرال السابق، جابي إشكنازي، رئيس هيئة الأركان، ويائير لبيد، رئيس حزب "يش عتيد ـــ يوجد مستقبل"، وموشيه كحلون، رئيس حزب "خولانو — كلنا"، ووزير المالية، لحزب جديد برئاستهم جميعهم، فإن نتنياهو سيتفوق أيضا عليهم، حيث يحصل في هذه الحالة على 33 مقعدا، مقابل 29 عضوا لهم معا.

في حين أن الموقع نفسه يشير إلى تراجع عدد المقاعدة لنتنياهو من 33 إلى 30 فقط، بدعوى أن أحداث الأسبوع الماضي تركت الأثر السلبي على حزبه السياسي، لكنه في الصدارة، حتى الآن.