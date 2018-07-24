الاتحاد الأوروبي يعرض على دوله تحمل تكاليف استقبال المهاجرين

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تحمل تكاليف استقبال مهاجرين من القوارب في البحر المتوسط في مسعى لاستمالة المزيد من الحكومات للمشاركة في تحمل العبء بعدما أغلقت الحكومة الإيطالية الجديدة موانئ البلاد أمام سفن الإنقاذ قائلة إنها تتحمل عبئا أكثر من غيرها.

ووفقا للمقترح فإن الميزانية المشتركة للاتحاد ستدفع ستة آلاف يورو (7000 دولار) عن كل مهاجر يتم استقباله فضلا عن تمويل تكلفة مئات الخبراء للمساعدة في التعامل مع الأشخاص الذين يفد أغلبهم من أفريقيا سعيا للجوء في أوروبا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / YANNIS BEHRAKIS مالطا تمنع تحليق طائرة تتعقب قوارب المهاجرين غير الشرعيين

وسارع وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني إلى التنديد بالعرض بوصفه ضئيلا للغاية.

وقال للصحفيين "نحن لا نطلب تبرعات خيرية. كل طالب لجوء يكلف دافع الضرائب الإيطالي ما بين 40 و50 ألف يورو. بوسع بروكسل الاحتفاظ بتبرعاتها لنفسها". وأضاف "لا نريد مالا، نريد كرامة".

تأتي الخطة التي تستهدف حكومات الاتحاد الأوروبي التي أسست ما يطلق عليها مراكز مراقبة على أراضيها، عقب قمة لزعماء التكتل في يونيو/ حزيران أعلنت أنها نجحت في التوصل إلى اتفاق للسيطرة على الهجرة لكنه ترك الكثير من التفاصيل دون حسم.

وتراجعت الهجرة غير القانونية بشكل حاد منذ عام 2015 عندما عبر أكثر من مليون شخص إلى داخل الاتحاد الأوروبي لكن استطلاعات للرأي ذكرت أن القضية لا تزال تمثل مصدر قلق كبير لكثير من سكان القارة البالغ عددهم 500 مليون نسمة.