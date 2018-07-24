بومبيو: زعيم كوريا الشمالية "وعد فأوفى"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تفكيك المنشآت الصاروخية في كوريا الشمالية يتطابق مع وعود زعيمها كيم يونغ أون، التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قبل، لكنه لم يؤكد المعلومات الواردة عن تفكيك المنشآت الصاروخية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو للصحفيين، اليوم الثلاثاء،: "شاهدنا تقارير في وسائل الإعلام عن منشآت إطلاق الصواريخ، وهذا يتطابق بالكامل مع وعود الزعيم كيم يونغ أون، التي وعد بها الرئيس دونالد ترامب، في سنغافورة. لقد وعد بذلك من قبل".

© Photo / الأقمار الصناعية تظهر تفكيك كوريا الشمالية لمنشآت نووية

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصر على أن يكون المفتشون حاضرين في هذه المنشآت، كي يراقبوا عملية التفكيك.

واتفق ترامب وكيم جونغ أون، في قمة 12 يونيو / حزيران، على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والضمانات الأمنية لهذا البلد، ومع ذلك، لم تكن هناك اتفاقات محددة حول توقيت وتفاصيل هذه العملية في بيان الرئيسين.

وكانت البوابة الأمريكية الكورية الجنوبية "38 نورث"، التي تنشر تقارير عن كوريا الشمالية، أفادت بأن كوريا الشمالية بدأت بتفكيك منشآت في مركز سوهى (تونشخان-آي) في مقاطعة بيونان بوكتو، حيث اختبرت الصاروخ الباليستي "هواسون — 15" العابر للقارات. ووفقا لصور الأقمار الصناعية، التي التقطت في 20 يوليو الجاري، فإنه تجري عملية تفكيك المبنى، الذي كانت تتم فيه عملية إعداد الصواريخ الحاملة ومنصة لاختبار محركات الصواريخ".