إسرائيل تدشن مستوطنتين جديدتين في النقب إحداهما فريدة من نوعها

© AP Photo / Adel Hana رئيس مستوطنة إسرائيلية: "حماس" تحدد لنا جدول أعمالنا

أفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء مستوطنتين جديدتين في صحراء النقب، تحت مسمى "دانيال ونيتسينت"، كجزء من خمس مستوطنات جديدة في النقب، ستشرع إسرائيل في بنائها على المدى القصير.

أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء لوزارة الإسكان لتدشين المستوطنتين الجديدتين، وتمهيد الطريق للثلاث الباقيات، كخطة استيطان طويلة الأمد في صحراء النقب، على أن تشد تلك المستوطنات من عضد المستوطنات الأخرى المقامة في النقب، أو المقامة حولها في النقب الغربي والجنوبي.

وأكدت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، التابعة لصحيفة "هاآرتس" العبرية، أن مستوطنة نيتسينت، ستقام بالقرب من الحدود المصرية، على أن تضم المستوطنة الأخرى، دانيال، الأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات ذهنية وجسدية، بدعوى أنها المستوطنة الأولى في العالم التي تضم مثل هذه الإعاقات بين جنباتها.