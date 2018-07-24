إسرائيل تدشن مستوطنتين جديدتين في النقب إحداهما فريدة من نوعها

أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء لوزارة الإسكان لتدشين المستوطنتين الجديدتين، وتمهيد الطريق للثلاث الباقيات، كخطة استيطان طويلة الأمد في صحراء النقب، على أن تشد تلك المستوطنات من عضد المستوطنات الأخرى المقامة في النقب، أو المقامة حولها في النقب الغربي والجنوبي.
وأكدت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، التابعة لصحيفة "هاآرتس" العبرية، أن مستوطنة نيتسينت، ستقام بالقرب من الحدود المصرية، على أن تضم المستوطنة الأخرى، دانيال، الأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات ذهنية وجسدية، بدعوى أنها المستوطنة الأولى في العالم التي تضم مثل هذه الإعاقات بين جنباتها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)