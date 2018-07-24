المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: هايلي إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

وصف رياض منصور، المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بأنها إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين.

كتبت "معاريف أون لاين"، مساء اليوم الثلاثاء، على "تويتر"، أن رياض منصور، المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وصف نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بأنها إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم.

הנציג הפלסטיני באו"ם אמר לכתבים: ניקי היילי יותר ישראלית מהישראלים (רויטרס) https://t.co/KhBjMeC0Cr — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 24, 2018

وكانت هايلي قد اتهمت حماس بتصعيد الوضع في قطاع غزة، وقالت إن الفلسطينيين يرفضون اقتراحات السلام، الذي لن يرونه، وبأن إدانة إسرائيل أمر سهل.

وذكرت هايلي في مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي يدين إسرائيل، دائما، ولكنه لا ينظر إلى "الإرهاب" الصادر من قطاع غزة.

في وقت، هاجمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الدول العربية في إطار النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرة أنها لا تبذل جهدا كافيا "للمساعدة فعلا" في إرساء السلام في المنطقة.

قالت هايلي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، "حان الوقت لتساعد دول المنطقة الشعب الفلسطيني، بشكل فعلي، بدل إلقاء الخطابات من بعد آلاف الكيلومترات".